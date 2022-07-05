Прокуратура добилась аннулирования сделки по продаже земли в Березовском районе

В Красноярском крае сотрудникам прокуратуры удалось добиться аннулирования сделки по продаже земельного участка площадью свыше 500 тысяч квадратных метров, который расположен в Березовском районе.

Как рассказали в ведомстве, районной администрацией был продан земельный участок, который был предназначен для полигона твердых бытовых отходов. Землю, на которой было нежилое здание площадью 16,6 кв. м., трансформаторная подстанция, и наружные сети электроснабжения, продали на льготных условиях. Стоимость сделки составила 8,9 млн рублей, при том, что кадастровая стоимость участка составляет свыше 50 млн рублей.

Также стало известно, что в границы участка были включены земли государственного лесного фонда, для распоряжения которыми районная администрация полномочий не имела. Более того, при продаже участка не была проведена публичная конкурсная процедура. В результате прокуратурой был направлен иск в суд о признании сделки недействительной. Суд удовлетворил иск и сделка была аннулирована.

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