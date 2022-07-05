В Красноярске в Свердловском районе уничтожили дикорастущую коноплю

В Красноярске сотрудники администрации Свердловского района, полиция и добровольная молодежная дружина провели совместный рейд. Цель этих мероприятий состоит в том, чтобы обнаружить места произрастания дикой конопли.

Отметим, что недавно растения уничтожили на Королева, 7 а и в пер. Медицинский, 20. Ранее дикую коноплю ликвидировали вдоль Кольцевой, 1-й Клинкерной, а также на Свердловской рядом с домом №101.

Дикую коноплю нельзя выпалывать, от нее необходимо избавляться согласно определенным правилам. Уничтожением этих растений занимаются подрядные организации. Напомним, что за сбор наркотических средств ответственность наступает уже с 16 лет. Злоумышленникам может грозить от 3 до 15 лет тюрьмы.

Фото: admkrsk.ru