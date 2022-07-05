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Каналы связи в «МИР Сибири»: «Ростелеком» стал партнером международного этнофестиваля в Шушенском

Главная Общество
Красноярск
13:56 5 Июля 2022
фестиваль, поддержка, оператор, сибирь, музыка
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«Ростелеком» стал партнером международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», который пройдет на юге Красноярского края. Для работы пресс-центра и онлайн-трансляции концертов федеральный провайдер организует высокоскоростные каналы связи.

«МИР Сибири» является одним из главных музыкальных событий региона. В этом году мероприятие традиционно пройдет на открытом воздухе вблизи поселка Шушенское и соберет тысячи гостей и сотни участников. По словам организаторов, четыре дня — с 7 по 10 июля — станут настоящим марафоном национальных народных мелодий и культурного паломничества.

«Мы не первый год поддерживаем фестиваль, являемся его техническим партнером. В этот раз “Ростелеком” предоставляет два интернет-канала: один на скорости 200 Мбит/с для пресс-центра, другой — 100 Мбит/с — для онлайн-вещания главных событий площадки. Чтобы обеспечить стабильное соединение, есть вся необходимая инфраструктура — на территории построена волоконно-оптическая линия связи», — отметил Валерий Клейкин, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома».

Благодаря развернутой телекоммуникационной сети журналисты и блогеры, работающие в пресс-центре фестиваля, смогут оперативно делиться информацией на сайтах СМИ, публиковать фото и видео в социальных сетях. Вместе с этим в прямом эфире увидеть зажигательные народные танцы и погрузиться в мелодии и ритмы экзотической музыки сможет каждый желающий в любом уголке мира. Онлайн-трансляция пройдет на сайте и в группе фестиваля «ВКонтакте».  

«Год от года аудитория фестиваля прирастает десятками тысяч виртуальных зрителей. На протяжении восьми лет наши надежные партнеры распахивают цифровое окно в “МИР” и дарят возможность ценителям фольклора в высоком качестве в реальном времени увидеть выступления звезд мировой этномузыки и участников конкурса, почувствовать атмосферу праздника и свою сопричастность к масштабному культурному событию», — сказал Дмитрий Сиротинин, заместитель исполнительного директора фестиваля «МИР Сибири».

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Фото: компания «Ростелеком»
По материалам компании «Ростелеком»

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