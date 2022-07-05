Власти Красноярского края планируют продать 15% акций краевого аэропорта

Правительство Красноярского края внесло в Законодательное собрание региона вопрос о продаже части акций аэропорта Красноярск (Емельяново).

Сейчас 49% акций аэропорта принадлежат компании «Эра Групп» под управлением краевого предприятия «Центр транспортной логистики». Остальные 51% акций находятся на счету у компании «КрасИнвест». Если депутаты согласуют сделку, то стоимость пакета акций определит независимый оценщик. Затем будут проведены открытые торги с преимущественным правом покупки для компании «КрасИнвест».

Планируется, что вырученные средства направят на дальнейшее развитие инфраструктуры аэропорта.

«Напомним, в собственности края находится вся плоскостная инфраструктура аэропорта, требующая модернизации одновременно с обновлением терминальной части аэропортового хозяйства», – объяснили свою позицию в министерстве транспорта региона.

Фото: © vk.com/kja.aero