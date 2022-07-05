В воздухе Красноярска на минувшей неделе не зарегистрировали превышений вредных веществ

Жители Красноярска за последние семь дней позвонили порядка 40 раз на горячую линию Минэкологии края. Горожане жаловались на качество воздуха.

По официальной информации, за последнюю неделю мобильная эколаборатория совершила порядка семи выездов и произвела 34 отбора проб атмосферного воздуха. Результаты лабораторных исследований показали, что в Красноярске на протяжении всей прошлой недели воздух был чистый. Дело в том, что никаких превышений загрязняющих веществ на территории краевого центра не выявлено.

Фото: © Никита Алексеев