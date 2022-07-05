На улице Маерчака в Красноярске пересадили ёлки

В Красноярске продолжают пересаживать деревья на улице Маерчака. Сегодня озеленители перевезли на новое место несколько елей, которые росли вдоль дороги около дома № 4. Теперь деревья будут расти в сквере неподалёку.

«Озеленители делают так, чтобы корни дерева повреждались минимально и оставались в земле, так дереву будет легче прижиться на новом месте. Операция по сохранению деревьев на Маерчака будет продолжаться», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, что сейчас на улице Маерчака идёт масштабная реконструкция. Согласно планам, рабочие проложат ливневую канализацию, переделают пешеходные дорожки и проезжую часть, расширив её до четырёх полос. Для этих целей было решено перенести в новые места около 100 деревьев.

«Первоначально проект предусматривал снос деревьев, но по поручению мэра Сергея Ерёмина местоположение и состояние каждого дерева было проанализировано дополнительно, в проект внесли изменения и 50 деревьев на улице удалось сохранить. В том числе редкие для Сибири голубые ели. Накануне озеленители сохранили также несколько десятков кустарников», — напомнили в пресс-службе.

После окончания ремонта пройдут компенсационные посадки. Для них в питомнике уже готовят материал. Такая работа ведётся в городе на постоянной основе уже три года. C этого сезона во все муниципальные контракты на проектирование будет вноситься пункт, по которому при любых работах будет необходимо учитывать максимальное сохранение зелёных насаждений.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf