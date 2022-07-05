Гонщики из Красноярска заняли весь пьедестал на этапе Гран-при RDS

Гонщики из Красноярска приняли участие в этапе Гран-при российской Дрифт серии. Соревнования проходили 2-3 июля в Подмосковье. По итогам заездов, все три места завоевали красноярские спортсмены.

Победу в соревнованиях одержал Дамир Идиятулин. Вторым оказался Леонид Шнайдер. Тройку замкнул еще один красноярец Георгий Чивчян. Он обошел другого известно автогонщика из Красноярска Аркадия Цареградцева, который оказался на четвертой строчке. Добавим, что следующий этап RDS пройдет 23 июля в Красноярске. Соревнования состоятся на «Красном кольце».

Фото: © vk.com/rdsgp