Сильные дожди и град прогнозируют синоптики в Красноярском крае 6 июля

В Красноярском крае в среду, 6 июля, жару сменят грозы, ливневые дожди и град. Согласно прогнозам синоптиков, жителей юга центральных и южных районов региона ждут сильные дожди и грозы. Также прогнозируется выпадение осадков в виде града. Более того, на территории края во время грозы возможен шквалистый ветер, скорость которого может достигать 20-25 м/c.

В связи с неблагоприятным прогнозом сотрудники МЧС просят жителей Красноярского края соблюдать все меры безопасности. В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру 112.

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что в Красноярском крае действует 21 пляж и только один из них расположен в Красноярске.

Фото: © Никита Алексеев