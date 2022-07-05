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Богучанская ГЭС произвела 10 миллиардов киловатт-часов с начала года

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Красноярск
12:49 5 Июля 2022
энергетика, производство, электричество, гэс, электростанция
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В первом полугодии Богучанская ГЭС, входящая в пятерку крупнейших гидростанций России, поставила потребителям 10 миллиардов кВт.ч электроэнергии. Такого объема, например, достаточно, чтобы более 2 месяцев снабжать весь Красноярский край. Достижение высоких показателей обусловлено эффективным планированием водно-энергетических режимов в условиях благоприятной гидрологической обстановки на Ангаре и Енисее и ростом энергопотребления в Восточной Сибири.

В этом году первая на территории Красноярского края гидроэлектростанция на Ангаре отметит 10-летие пуска первых гидроагрегатов. Внедренные здесь технологии и технические решения в дальнейшем использовались при реализации других гидроэнергетических проектов как в России, так и за рубежом. В составе сооружений Богучанской ГЭС два водосброса – основной и дополнительный. Они способны с учетом аккумулирования части притока в водохранилище пропустить через плотину экстремальные паводки, которые, по расчетам специалистов, могут случиться 1 раз в 10 000 лет. Внутри каменно-набросной плотины станции находится диафрагма, изготовленная из литого асфальтобетона. Это уникальная разработка российских ученых, обеспечивающая водонепроницаемость всей каменно-набросной плотины.

Установленная мощность Богучанской ГЭС составляет 2 997 МВт. В машинном зале станции установлено 9 гидроагрегатов. По своим габаритам рабочие колеса богучанских турбин превосходят аналогичные узлы гидроагрегатов самых мощных российских гидроэлектростанций - Саяно-Шушенской и Красноярской. По своим массогабаритным характеристикам (масса каждой гидротурбины более 1 000 т) турбины Богучанской ГЭС являются уникальными для отечественной гидроэнергетики. Их особенностью является возможность работы на напоре от 40 м на штатных рабочих колесах, что позволило осуществить пуск ГЭС на пониженной отметке водохранилища.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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