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Жительница Красноярского края пойдет под суд по обвинению в незаконной рубке леса на 17 млн рублей

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Красноярск
13:00 5 Июля 2022
преступление, лес, вырубка, в красноярском крае, полиция, суд
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В Красноярском крае будут судить 60-летнюю жительницу Большеулуйского района, которая обвиняется в незаконной рубке леса на 17 млн рублей.

В рамках расследования правоохранители выяснили, что злоумышленница являлась индивидуальным предпринимателем и без разрешительных документов, осуществляла вырубку лесных насаждений в тайге. В общей сложности было выявлено три факта незаконной рубки хвойных пород деревьев, общий объем которых составил почти две тысячи кубометров.

Противоправную деятельность предпринимательница осуществляла для того, что продать деревья. Таким образом, действия женщины причинили ущерб на сумму в 17 млн 253 тысячи рублей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.   Злоумышленнице может грозить до семи лет лишения свободы. Материалы уголовного дела были переданы в суд.

Фото: © t.me/mvd_24

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