В Красноярске ночью на рынке «Южный» загорелся грузовик

В Красноярске во вторник, 5 июля, в ночные часы на Южном рынке загорелся грузовой автомобиль. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС России по краю заявили, что информация о возгорании поступила в 00:45. На месте происшествия выяснилось, что горела кабина грузовика на площади четыре квадратных метра. Согласно предварительной версии экспертов, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Добавим, что в ликвидации пожара участвовали семь человек и две единицы техники. Во время происшествия никто не пострадал.

Фото: © vk.com/kraschp