21 пляж официально работает на территории Красноярского края

Во вторник, 5 июля, на территории Красноярского края вновь установилась жаркая погода. Метеорологи прогнозируют отсутствие осадков и солнечную погоду.

В связи с жарой количество отдыхающих на водоемах возрастет, поэтому сотрудники МЧС рассказали, что в настоящее время в регионе официально работает 21 пляж. Эти пляжные зоны получили положительное заключение.

По одному пляжу действует в Березовском, Емельяновском и Ермаковском районах. Также один пляж открыт в Красноярске. Два пляжа работают в Железногорске, по три в – Зеленогорске и Минусинском районе. Девять пляжей открыто в Шарыповском районе.

Фото: © Никита Алексеева