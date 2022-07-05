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21 пляж официально работает на территории Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
12:30 5 Июля 2022
в красноярском крае, жара, лето, отдых, вода
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Во вторник, 5 июля, на территории Красноярского края вновь установилась жаркая погода. Метеорологи прогнозируют отсутствие осадков и солнечную погоду.  

В связи с жарой количество отдыхающих на водоемах возрастет, поэтому сотрудники МЧС рассказали, что в настоящее время в регионе официально работает 21 пляж. Эти пляжные зоны получили положительное заключение.

По одному пляжу действует в Березовском, Емельяновском и Ермаковском районах.  Также один пляж открыт в Красноярске. Два пляжа работают в Железногорске, по три в – Зеленогорске и Минусинском районе. Девять пляжей открыто в Шарыповском районе.

Фото: © Никита Алексеева 

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