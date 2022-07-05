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В красноярском «Роевом ручье» осиротевший детеныш саймири отметил первый месяц жизни

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Красноярск
13:25 5 Июля 2022
красноярск, зоопарк
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В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» отметили первый месяц жизни детёныша обезьянки саймири. Зоологи дали ему имя Кирюша. Родная мама малыша умерла при родах и заботу о маленькой обезьянке взяли на себя сотрудники парка. Растить саймири непросто – при рождении они всегда находятся сначала у матери в руках, а потом на спине.

«В первые дни жизни кормить малыша приходилось каждый час. Заменой материнского молока послужила детская смесь, которую используют для вскармливания детей. За один раз Кирюша съедал примерно по 10 мл молока, сейчас ест в два раза больше, но уже не так часто. Его приёмная мама неотлучно находится с малышом, а он с ней. Она на работу – и Кирюша на работу, мама домой – и малыш вместе с ней домой, в тёплой сумке», – рассказали в «Роевом ручье».

Любимая игрушка Кирюши – пушистый мягкий медведь, за которого он держится, как за материнскую спину.

Фото: © vk.com/roevzoo

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