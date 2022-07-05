Перевозки пассажиров на Красноярской железной дороге в первом полугодии выросли на 6%

По оперативным данным в июне 2022 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в поездки 829,2 тыс. пассажиров, что на 5,7% превышает аналогичный показатель прошлого года. В том числе в пригородном сообщении – 674 тыс. (+5,3% к июню 2021 г.), в дальнем следовании – 155,2 тыс. (+7,5%).

Пассажирооборот в июне составил 204,4 млн пасс-км, что на 6,2% выше показателя того же периода 2021 года.

Всего в первом полугодии 2022 года перевезено 3 млн 494 тыс. пассажиров, это на 6,1 % больше, чем за январь-июнь прошлого года. Из них в пригородном сообщении – 2 млн 764 тыс. пассажиров (+6,1%), в дальнем следовании – 730 тыс. (+6,5%).

Пассажирооборот на КрасЖД в январе-июне составил 886,5 млн пасс-км, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД