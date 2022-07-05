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Красноярский край передал в ЛНР спецтехнику и гуманитарный груз

Главная Общество
Красноярск
11:40 5 Июля 2022
сотрудничество, помощь, лнр, красноярск
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Красноярский край передал в ЛНР гуманитарную помощь и спецтехнику – автомобили и автобусы для перевозки детей, а также технику для коммунальных предприятий. Ключи от новых машин руководители местных предприятий и социальных учреждений ЛНР получили из рук главы региона Александра Усса. 

«Мы подписали историческое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Сибиряки – это люди, которые живут и работают в непростых и суровых условиях. Именно у нас ощущение справедливости, необходимости быть вместе и подставить друг другу плечо является условием нормальной жизни. Мы помогаем по велению сердца. Мы вручаем вам несколько единиц техники, недавно пришёл и гуманитарный груз. Но это символический подарок. Впереди у нас очень много дел, большая серьёзная работа. Мы понимаем, что трудности предстоит преодолеть и вам, и Сибири, и России в целом. Всем тем, кто за справедливость. Мы твёрдо знаем, что за нами истина, а значит, всё у нас будет хорошо», – отметил Александр Усс.

Кроме этого, красноярская организация «Армянское национальное культурное общество» передало в ЛНР около 12 тонн продовольственных товаров – мясные консервы, макаронные изделия, подсолнечное масло и крупы, а также сахар и чай.

Позже Александр Усс вместе с представителями ЛНР возложил цветы и венки к мемориалу скорби. Минутой молчания почтили память погибших в ходе специальной военной операции.

Фото: © krskstate.ru

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