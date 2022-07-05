Красноярский край заключил соглашение о сотрудничестве с городом Свердловском и Свердловским районом ЛНР

Глава Красноярского края Александр Усс и глава администрации Свердловска и Свердловского района Луганской Народной Республики Андрей Сухачёв подписали соглашение о сотрудничестве между территориями. Документ предусматривает совместную реализацию различных проектов и инициатив.

«Мы, сибиряки, считаем сегодняшнее подписание соглашение событием историческим. Оно предусматривает не столько помощь, сколько реальное сотрудничество, важнейший элемент которого – это восстановление социальной инфраструктуры города и района. Наши специалисты вместе со свердловскими коллегами определили первоочередные действия по ремонту социальных и инфраструктурных объектов. Через две недели здесь будет большая группа красноярских специалистов, которые займутся их детальным обследованием и выстраиваем логистических схем», – отметил Александр Усс.

По словам главы региона, первоочередные работы со школами Свердловска начнутся в течение одного месяца, чтобы успеть их завершить к началу учебного года. До наступления холодов предполагается закончить основной объём ремонта систем отопления и крыш.

«Восемь лет мы жили в тяжёлой ситуации, но сейчас с надеждой ждём перемен. Нам в помощь вызвался один из самых мощных регионов Российской Федерации – Красноярский край, и визит губернатора для нас исторический момент. С этого дня пойдёт отчёт плотной конструктивной работы, уже намечены дома и соцобъекты для восстановления, далее мы будем работать на долгосрочную перспективу. Мы привлечём все силы и ресурсы к совместному решению поставленных задач», – глава Администрации Свердловска и Свердловского района ЛНР Андрей Сухачёв.

Напомним, между Российской Федерацией, Луганской и Донецкой народными республиками заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Российские регионы по решению президента Владимира Путина берут шефство над городами и районами ДНР и ЛНР.

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