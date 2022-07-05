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Авиакомпания NordStar запустила рейсы из Красноярска в Самару и Казань

Главная Общество
Красноярск
09:45 5 Июля 2022
красноярск, авиарейсы
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Авиакомпания NordStar начала совершать рейсы из Красноярска в Казань и Самара. Первый вылет состоялся 3 июля. В авиакомпании сообщили, что уже с первых вылетов видна большая востребованность направления. Полёты выполняются в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок.

«В дальнейшем полёты из Красноярска в Казань и Самару будут выполняться каждую неделю по воскресеньям на самолётах Boeing 737-800», – отметили там.

Из Красноярска самолёт вылетает в 16:00, в Казани он садится в 16:20, путь занимает 4 часа 20 минут (время здесь и далее указано местное). Из Казани самолёт вылетает в 17:20, в Самаре приземляется в 19:20. Полёт длится 1 час.

Обратно из Самары в Казань борт вылетает в 21:00 и прилетает в 21:50. Из Казани в Красноярск вылет назначен на 21:50, прилёт в Красноярск – в 6:05 следующего дня.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

 

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