На Таймыре нашли тело утонувшего две недели назад подростка

На Таймыре нашли тело подростка, который утонул 23 июня. Его извлекли из воды и передали сотрудникам полиции, сообщили в Агентстве ГО ЧС.

Напомним, что трагедия произошла на "диком" пляже на берегу Енисея. Компания школьников – две девочки и два парня – решили искупаться. Двое остались на берегу, в то время другая пара подростков отправилась плавать. В какой-то момент они начали тонуть. Товарищи бросились им на помощь, но спасти смогли только девушку. Юноша скрылся под водой.

По данным краевых следователей, подростки купались в запрещённом месте. Спасатели напоминают, что дети не должны находиться у воды без присмотра взрослых.

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