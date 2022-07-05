В Москве задержали бывшую зампрокурора Новосибирской области

Бывшая заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок была задержана в Москве по подозрению в преступлении по статье 290 УК РФ. Ранее её объявили в международный розыск, сообщает ТАСС.

1 июня Басманный суд Москвы избрал Любови Кузьменок меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента задержания. Уголовное дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета России.

Вместе с ней под следствием оказались экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев и его бывший заместитель Андрей Турбин. Бывших служителей закона подозревают в связях с прошлым главой «Винапа», завода «Экран» и «РАТМ-Холдинга» Олегом Яровым, экс-прокурором региона Денисом Ференецом и бывшим руководителем по надзору за соблюдением ФЗ прокуратуры Новосибирской области Александрой Авериной.

Сообщается, что Любови Кузьминок грозит наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников