Прокуратура Красноярского края предлагает научить людей плавать

Прокуратуры Красноярского края предлагают научить людей плавать. Причиной для подобной инициативы послужили участившиеся случаи гибели на воде.

В ведомстве отметили, что одной из основных причин гибели на воде является недостаток оборудованных пляжей, а также отсутствие спасательных постов в традиционных местах отдыха населения. В программу, предложенную прокуратурой, позволит снизить вероятность возможной гибели людей, в особенности детей, при купании. В неё входят увеличение числа безопасных пляжей со спасателями и медиками и бесплатное обучение плаванию и приёмам спасания на воде.

Напомним, что накануне заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Козупица рассказал, что в крае утонуло 16 человек. С начала июля к этому числу прибавилось ещё несколько погибших.

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев