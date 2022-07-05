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Красноярская полиция проверит приют для животных «Империя успеха»

Главная Общество
Красноярск
08:45 5 Июля 2022
красноярск, животные, полиция
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Красноярским приютом для животных «Империя успеха» заинтересовались органы внутренних дел. Как рассказали в пресс-службе полиции, поводом для проверки стали видеозаписи, размещённые в социальных сетях. На кадрах видно, что в комнате находятся десятки переносок с кошками. В каждой из пластиковых коробок находится по 2 животных, ещё несколько котов ходят по комнате.

«В комментариях авторы публикации указывают на возможные противоправные действия со стороны организаторов приюта, а именно, содержание животных в антисанитарных условиях. Сотрудниками полиции будет проверена деятельность приюта, по результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — пояснили в пресс-службе полиции.

Напомним, что приют привлёк всеобщее внимание после того, как в него доставили потерявшегося кота по кличке Русский Бэтмен. Владелица «Империи Успеха» отказывается вернуть животное хозяйке, в том числе и по решению суда.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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