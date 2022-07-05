В Красноярске на улице Крайняя собираются построить детский сад

В Красноярске собираются построить новый детский сад. Как рассказали в администрации города, учреждение откроется на улице Крайняя. Сейчас идёт поиск подрядчика. Заплатить ему обещают 208 млн рублей. Заявки принимаются до 18 июля.

По условиям контракта победитель должен построить трёхэтажное здание, рассчитанное на 190 дошкольников.

«Победитель торгов должен обеспечить детсад всеми необходимыми коммуникациями, системой безопасности, освещением, озеленением. Кроме того, подрядчику предстоит построить на территории спортивную площадку, автогородок, а также теневые навесы и отдельные игровые площадки для каждой группы садика», – рассказывают в мэрии.

Все работы необходимо завершить до 1 сентября 2023 года. Объект реализуется с привлечением средств краевого бюджета. В мэрии пояснили, что проект детского сада подготовлен с использованием проектной документации повторного использования. Аналогичный детский сад в Красноярске уже есть, он находится в микрорайоне Бугач по адресу Калинина, 187а. Реализация проекта находится на особом контроле мэра Сергея Ерёмина.

Фото: © admkrsk.ru