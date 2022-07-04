Костюмы из «Пиковой дамы» и Князя К., кресло на котором сидел Владимир Этуш: в Красноярске открылась выставка «Вахтанговский век»

Открытие выставки «Вахтанговский век» состоялось сегодня, 4 июля, в Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова. Экспозиция посвящена основным вехам истории театра имени Евгения Вахтангова, который празднует свой 100-летний юбилей. Организатором выставки является благотворительный фонд Михаила Прохорова.

В презентации выставки приняли участие народные артисты Людмила Максакова, Юлия Рутберг, Ирина Купченко, Марина Есипенко, Евгений Князев и Александр Ильин.

Во время церемонии открытия министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов отметил, что выставка «Вахтанговский век» имеет большое значение не только в масштабах фестиваля «Театральный синдром», но и в масштабах культурной жизни края.

«С театром Вахтангова нас связывает крепкая дружба и я рад, что он уже не впервые гостит на красноярской земле. Для меня это признание того, что Красноярский край является важным звеном в театральной жизни России. Хочу поблагодарить фонд Михаила Прохорова за организацию фестиваля «Театральный синдром», который уже почти 20 лет проходит в Красноярском крае, а также за то, что в этом году именно театр имени Евгения Вахтангова приехал с этой выставкой. Надеюсь, что она вызовет большой интерес у красноярцев», - отметил министр.

Председатель Заксобрания Красноярского края Алексей Додатко также выразил благодарность фонду Михаила Прохорова и поблагодарил театр Вахтангова за то, что он позволил привести в город уникальные экспонаты.

Несмотря на то, что открытие выставки состоялось в рабочий день, в стенах художественного музея имени В. И. Сурикова собралось множество ценителей искусства. Красноярцы имели уникальную возможность увидеть значимые в истории театра Вахтангова экспонаты, а также лично пообщаться с народными артистами России.

Руководитель представительства фонда Михаила Прохорова в Красноярске Валентина Тислянкова призналась, что ей очень приятно видеть большое число зрителей, которые пришли на выставку «Вахтанговский век».

«Фестиваль «Театральный синдром» уже сформировал определенную театральную среду в Красноярске и зрители, посмотревшие спектакли, делятся своими впечатлениями в соцсетях и даже по телефону. Буквально вчера ночью мне позвонила зрительница и призналась, что испытала непередаваемые эмоции. Настолько важные и значимые темы поднимаются в спектаклях, которые привезли в Красноярск», - рассказала Тислянкова.

Фонд Михаила Прохорова всегда очень комплексно подходит к организации афиши фестиваля «Театральный синдром» и это не только просмотры театральных постановок, но и дополнительная программа. В этом году с успехом прошел мастер-класс актерской техники, который провел профессор Щукинского училища Родион Овчинников.

«Очень важно, что мы завершаем фестиваль «Театральный синдром» открытием выставки «Вахтанговский век». Я думаю, что она вызовет множество эмоций и бурных реакций у красноярцев», - заявила Валентина Тислякова, пригласив жителей и гостей Красноярска на выставку «Вахтанговский век».

Для выставки Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова предоставил сразу три зала. Среди экспонатов красноярцы смогут увидеть бабочку Юрия Завадского, который стал первым исполнителем роли Калафа в спектакле «Принцесса Турандот» 1963 года. В этом спектакле также играли кумиры миллионов – Юля Борисова, Василий Лановой, Владимир Этуш, Людмила Максакова. Также на выставки отдельный стенд посвящен Михаилу Ульянову и спектаклю «Степан Разин», в котором он не только был режиссером, но и исполнил главную роль.

«Увидеть их тем, кто никогда не был в театре Вахтангова, - большая удача.Мы уедем, а тепло наших сердец останется в Красноярске», - сказал на открытии выставки директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Одним из экспонатов выставки стал костюм Таинственной Недоброжелательности из спектакля «Пиковая дама», роль которой исполняла известная российская актриса Юлия Рутберг.

По её словам, повесть «Пиковая дама» стала первым триллером в русской литературе.

«Я играла время, я была альтер-эго Германа, совестью, душой, часами. Мне пришлось быть эфемерной и, надо сказать, что фантазия режиссера Петра Фоменко была беспредельной, потому что о моем персонаже написан только эпиграф к «Пиковой даме»: «Пиковая дама» - означает Таинственная Недоброжелательность. Я играла в джазовках и двигалась, как балерина, у меня был смокинг. Я была на терминаторе, так как я все время была на сцене, но при этом все время видела реакцию зрительного зала и как играют мои коллеги. Это был выдающийся спектакль, и он вошел в десятку лучших спектаклей XX века», - заключила Юлия Рутберг.

Выставка «Вахтанговский век» будет работать в Красноярске до 31 июля включительно в Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова по адресу ул. Парижской коммуны, 20. Стоимость билета - 150 рублей. Заказ экскурсий- от 50 рублей.