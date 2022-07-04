Приставы не нашли в приюте кота по кличке Русский Бэтмен

Судебные приставы не нашли кота по кличке Русский Бэтмен в красноярском приюте «Империя успеха». Напомним, что кот породы курильский бобтейл потерялся при переезде на улице Гусарова. Одна из жительниц города нашла животное и передала в приют. Спустя некоторое время владелица кота нашла его через группу «Хвостики» в социальных сетях. Она попросила приют вернуть кота, но ей отказали. Тогда хозяйка Бэтмана обратилась в Свердловский районный суд и попросила «арестовать» питомца на время судебного заседания. Орган власти пошёл ей навстречу, но вернуть кота домой, увы, не удалось.

Как сообщают НГС24, владелица приюта сообщила, что кот давно пристроен и возможно умер от старости.

«Я его подобрала в Ветлужанке, вытащила из подвала дома истощённого. Показала ветеринару, у него было много разных болезней – сердце, почки. Он был уже старый, ему больше 10 лет. Я его уже пристроила, не знаю, может, он уже умер там, старый же», – рассказывает женщина.

Однако, как рассказывают хозяйка и заводчица, у которой был куплен Бэтмен, кот был совсем молодым – из помёта 2019 года. Кроме того, по сообщению телеканала «ТВК», на странице приюта было указано, что его «вернули в семью» – дата публикации 27 апреля. Однако на данный момент сообщение удалено. В пресс-службе красноярского краевого суда отметили, что решение по поводу изъятия кота вынесли 28 июня, а значит, животное на тот момент было живо.

Чем закончится история об «арестованном» коте, неизвестно. Стоит отметить, что приют не имеет регистрации, юридического лица у него нет. На своей личной странице во «ВКонтакте» его владелица активно собирает средства на лечение и прививки для подобранных животных, но никаких отчётов о потраченных средствах она не предоставляет.

Фото: © Ольга Лазовская / НГС24