Мэр Сергей Еремин поручил сохранить деревья при благоустройстве сквера «Казачий»

В Красноярске с наступлением июля начался очередной месяц благоустройства. В понедельник, 4 июля, глава города Сергей Еремин в своем Telegram-канале рассказал о планах на будущее и отдельно рассказал о благоустройстве сквера «Казачий». По словам главы города, подрядная организация приступает к первому этапу благоустройства общественного пространства, на месте которого был расположен рынок «Казачий».

Сергей Еремин также отметил, что поручил подрядчику внимательно отнестись к каждому дереву и обходить их тропинками, а не сносить. Кроме того, мэр заявил, что все молодые деревья, если потребуется, необходимо пересадить.

Фото: © пресс-служба министерства строительства Красноярского края