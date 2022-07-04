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Мэр Сергей Еремин поручил сохранить деревья при благоустройстве сквера «Казачий»

Главная Общество
Красноярск
15:15 4 Июля 2022
благоустройство, мэр, красноярка, администрация, город
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В Красноярске с наступлением июля начался очередной месяц благоустройства. В понедельник, 4 июля, глава города Сергей Еремин в своем Telegram-канале рассказал о планах на будущее и отдельно рассказал о благоустройстве сквера «Казачий». По словам главы города, подрядная организация приступает к первому этапу благоустройства общественного пространства, на месте которого был расположен рынок «Казачий».

Сергей Еремин также отметил, что поручил подрядчику внимательно отнестись к каждому дереву и обходить их тропинками, а не сносить. Кроме того, мэр заявил, что все молодые деревья, если потребуется, необходимо пересадить.

Фото: © пресс-служба министерства строительства Красноярского края

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