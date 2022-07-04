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В Красноярске завершили обустройство пандуса и лестницы на Центральной набережной

Главная Общество
Красноярск
15:00 4 Июля 2022
благоустройство, город, красноярск
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В Красноярске Центральную набережную сделали более комфортной для гостей и жителей города. Как сообщили в МАУ «Красгорпарк», на набережной завершили обустройство пандуса и лестницы недалеко от визит-центра. Данные конструкции связали верхний и нижний ярусы набережной.

Объекты были изготовлены из профильной стали и настила из дерева с антибактериальной огнезащитной пропиткой. Протяженность пандуса – 81 м, лестницы – 23 м. Добавим, что во время выполнения работ учитывались уклоны для безопасного передвижения людей с ОВЗ, родителей с колясками и велосипедистов.

Фото: © t.me/krasgorpark

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