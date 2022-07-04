В Красноярске с улицы Маерчака пересадили кустарники

В Красноярске с улицы Маерчака убрали росшие вдоль дороги кустарники. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, все растения поместят в питомник, а в следующем году их высадят на других городских территориях.

«Куст калины гордовины обязательно размножим. Кустарник считается быстрорастущим, поэтому уже через два года, окрепшие саженцы также станут украшением городских парков и скверов», – говорят специалисты.

Кроме калины, пересадили спирею рябинолистная, дерен элегантиссима (дерен белый) и хост. Добавим, что глава города Сергей Ерёмин поручил бережнее относиться к деревьям при благоустройстве.

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