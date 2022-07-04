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Под Красноярском прошел фестиваль исторической реконструкции

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Красноярск
12:25 4 Июля 2022
красноярск, фестиваль, реконструкция, история
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В Емельяновском районе Красноярского края состоялся фестиваль исторической реконструкции «Енисейский форпост». В районе села Еловое больше 200 представителей клубов реконструкции из Красноярского и Алтайского краёв, Новосибирской, Томской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Свердловской областей и Москвы. Многие красноярцы пришли сюда всей семьёй. 

«То, что сюда пришли провести свой выходной всей семьёй – это очень важно и знаково, ведь и дети, и взрослые должны знать нашу историю. А где её ещё так наглядно покажут, как не на фестивале реконструкции. Тем более у нас такого в Красноярском крае никогда не было. У нас практически со всех регионов Сибири и Урала приехали реконструкторы. Они привезли уникальную технику – машины, броневики, как русские, так и немецкие, некоторые из которых были выпущены ещё до Второй мировой войны», – отметил заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин.

Фестиваль был приурочен к празднованию юбилея Енисейской губернии.

«Территория фестиваля была разделена на локации, посетив которые гости смогли окунуться в культуру и атмосферу быта казаков и солдат в прифронтовой линии. На фестивале зрителям были представлены три периода военно-исторической эпохи: покорение Сибири казаками, Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная война», – рассказали в пресс-службе правительства.

На площадке «Освоение Сибири (XVI — XVII вв.)» были организованы мастер-класс по фехтованию клинковым оружием, шитью и выставка макетов. На площадке «Отечественная война 1812 г.» гости могли увидеть мастер-класс по историческим танцам, а также прослушать лекцию о жизни и досуге красноярского купечества и стали свидетелями масштабной баталии – «Битвы под Салтановкой».

На площадке «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» гости смогли увидеть макеты оружия, предметы амуниции, театрализованные постановки, а также реконструкцию «Ржевской битвой».

Фото: © krskstate.ru

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