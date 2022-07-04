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Елена Пензина поздравила многодетную приемную семью с наступающим Днем семьи, любви и верности

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Красноярск
12:10 4 Июля 2022
семья, поздравления, депутаты, партии, праздник
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В рамках партпроекта «Крепкая семья» единороссы ежегодно поздравляют с Днем семьи, любви и верности супружеские пары, прожившие много лет в любви и согласии, а также многодетные семьи, в том числе и те, в которых воспитываются приемные дети. В преддверии праздника такой визит внимания к красноярской семье совершила депутат Заксобрания от «Единой России» Елена Пензина.

Семью Бутяевых, проживающую в Красноярске, можно отнести сразу к  обеим этим категориям. Вера Федоровна и Алексей Алексеевич женаты с 1983 года, в следующем году будет 40 лет со дня свадьбы. При этом супруги воспитали 28 детей, из которых 23 ребёнка они взяли под опеку. На сегодняшний день в семье проживают 8 несовершеннолетних детей.

Елена Евгеньевна не первый год дружит с семьей, ее встретили очень тепло. С собой она привезла вкусные подарки для всей семьи. Бутяевы же встретили депутата вкусными пирогами и чаем.

Вере Федоровне было всего двадцать пять лет, когда она и супруг приняли решение о создании приемной семьи. К тому времени у Бутяевых уже росли трое сыновей, муж мечтал о дочке. В 1990 году супруги увидели телемарафон, который проводился одним из общественных фондов. Телезрителям рассказывалось, сколько детей в детских домах мечтают о новых родителях и что можно сделать, чтобы помочь этим детям. В этом же, 1990 году молодые супруги с тремя сыновьями решились взять первых приёмных детей, прочитав трогательную историю о двух сёстрах в газете. И 19 сентября 1990 года, когда семье было 10 детей, им присвоили статус “Семейный детский дом” (стаж 32 года).

Со временем старшие дети вырастали, поступали в техникумы и университеты, создавали свои семьи. А супруги продолжили брать к себе детей из детских домов и домов малютки. Также у них родилось ещё две своих дочерей. Особенностью семьи Веры Федоровны и Алексея Алексеевича является сохранение родственных связей между братьями и сестрами, дети приходят в семью вдвоём, втроём или вчетвером. Семья Бутяевых активно принимает к себе новых детей, детей, которые имеют особенности в здоровье. В воспитании детей семья Веры Федоровны и Алексея Алексеевича к каждому ребенку подходит индивидуально, учитывая его черты характера, развития, особенности здоровья.

«Вера Федоровна относится к ребятишкам, как будто она их настоящая, родная мама. При этом она берет детей, у которых реальные проблемы. И доводит их до возраста, когда они могут завести свою семью, и у них реально получаются очень успешные семьи, с которыми они в дальнейшем не теряют связи. Меня потрясла история, когда они взяли мальчишку, от которого все отказывались. Он был неблагополучный, плохо учился. Но вместе с мужем они увидели в нем талант, что он любит дерево, что он умеет с ним работать. В итоге молодой человек сам сейчас имеет своих детей. Он краснодеревщик, обеспечивает семью, и по-прежнему любит своих приемных родителей, как родных», - рассказала Елена Пензина.

Сама Вера Федоровна отмечает: в семье у всех есть свои обязанности. Ребят не так просто организовать, но ей это удается. Силы на всех она черпает у самих ребят. Те, в свою очередь, заряжаются от родителей.

«Конечно, они нам помогают. Если сейчас они ничему не научатся в семье, в дальнейшем они ничего уметь не будут. Раньше старшие дети организовывали малышей, у каждого были конкретные обязанности. Сейчас обязанности сами делятся между собой: кто-то гладит, кто-то стирает… Ренат, например, у нас очень любит готовить, Сережа тоже ему помогает. Девчонки гладят белье, помогают белье развешивать. Если кто-то где-то «набардачил» - тут же идут и убираются. В общем, дисциплина у нас строгая», - поделилась Вера Федоровна.

Семье присвоен орден православной церкви Царевича Димитрия - за дела милосердные, получена государственная награда «Орден дружбы», семья является частником третьего краевого конкурса «Приёмная семья - тёплый дом», награждена дипломом участника «Приёмная семья 2017» всероссийского конкурса «Семья года 2017». Семья Бутяевых заняла первое место в творческом конкурсе «Семейные таланты», награждена международной премией детского фонда в номинации «Благородному родительству - благодарное детство», международной медалью за «Любовь и верность», а также различными грамотами и дипломами как лучшие родители многодетной семьи, за добросовестный труд по воспитанию детей.

Отметим, в преддверии Дня любви, семьи и верности единороссы посетят и поздравят семьи во всех территориях Красноярского края.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

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