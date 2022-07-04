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Красноярский боксер Александр Хохлов стал сильнейшим на турнире «Матч ТВ Кубок Победы»

Главная Общество
Красноярск
12:00 4 Июля 2022
спорт, бокс, победа, триумф, красноярск
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Спортсмен из Красноярска Александр Хохлов принял участие в третьем этапе всероссийских соревнований по боксу «Матч ТВ Кубок Победы». На турнире, проходившем в Казани, проходили бои между командами «Сибирь» и «Тула».

По итогам состязаний, «Тула» одержала победу в четырех боях из пяти. Однако красноярец Александр Хохлов, выступающий в весе до 65 кг, победил Бориса Шикунова в четвертом раунде. Добавим, что четвертый этап состязаний по боксу состоится с 8 по 10 июля в Санкт-Петербурге.

Фото: © пресс-служба министерства спорта Красноярского края

 

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