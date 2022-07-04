В Красноярске нашли пропавшего 7-летнего мальчика

В Красноярске в понедельник, 4 июля, в правоохранительные органы обратилась жительница Советского района, сообщившая о пропаже 7-летнего сына. По словам женщины, накануне в вечернее время несовершеннолетний отправился из дома на прогулку и пропал. В связи с пропажей ребенка на его поиски были брошены силы сотрудников правоохранительных органов. Как сообщили в ГУ МВД России по краю, ребенок был найден сотрудниками полиции. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото: ©Алексей Сухоруков/РИА Новости