В Красноярске парк на Каменке закрыли для масштабного благоустройства

В Красноярске в Кировском районе был закрыт парк на Каменке, расположенный на улице Академика Павлова. Общественное пространство закрыли для проведения работ по благоустройству. Как рассказали в правительстве Красноярского края, в парке планируют организовать спортивную зону, установить качели с каруселями, тренажеры для детей с ОВЗ, площадку с канатной дорогой, скейтпарк, а также большую песочницу и модульные навесы с лавочками.

Кроме того, в парке на Каменке появятся многофункциональные павильоны, площадки для отдыха, лежаки и качели среди деревьев. Также по плану там создадут пространство для кинотеатра под открытым небом. По задумке центром парка станут сцена и амфитеатр под навесом. Территорию ждет озеленение. Проект также подразумевают установку различного типа освещения и подсветку.

В правительстве заявили, что дизайнеры и архитекторы при создании проекта благоустройства учитывали исторические факторы. Так, к примеру, в прошлом там протекала река Каменка. Добавим, что главными цветами новых объектов парка станут пыльный голубой, светло-серый и натуральный цвет дерева с серым оттенком. Планируется, что все работы будут завершены в следующем году.

Фото: пресс-служба агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края