2 человека утонули в водоемах Красноярского края за минувшие сутки

В Красноярском крае в воскресенье, 3 июля, во время купания в водоемах утонули два человека. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, оба погибших оказались мужчинами. Так, в Канске на реке Кан рядом с дачным поселком Ремзавод утонул 34-летний мужчина.

Кроме того, в Березовском районе в озере «Бархатово» со стороны «Сибирской губернии» утонул мужчина. В связи с произошедшими событиями сотрудники МЧС еще раз обращаются к жителям Красноярского края и просят ответственно подходить к отдыху на водоемах.

Фото: © Павел Лисицын/РИА Новости