Красноярские водители сэкономили более 22 млн рублей благодаря порталу «Госуслуги»

Автомобилистам из Красноярска удалось сэкономить свыше 22 млн рублей с помощью «Госуслуг» при обращении в ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, в текущем году от красноярских водителей им поступило свыше 50 тысяч заявлений через портал «Госуслуги».

Сотрудники ГИБДД провели более 33 тысяч регистрационных действий с автомобилями, водительские права обменяли и получили почти 17 тысяч автовладельцев.

Добавим, что при помощи «Госуслуг» красноярцы могут не только зарегистрировать или снять с учета автомобиль, но и поменять водительское удостоверение. Также автомобилисты могут получит скидку в 30% на услугу.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости