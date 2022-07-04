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Подразделения Богучанской ГЭС приняли на практику студентов

Главная Общество
Красноярск
09:42 4 Июля 2022
студенты, профессия, гэс, энергетика, образование
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В первом полугодии 2022 года в цехах, службах и отделах АО «Богучанская ГЭС» прошли практику семь студентов, обучающихся в Сибирском федеральном университете и его Саяно-Шушенском филиале, Братском государственном университете  и Приангарском политехническом техникуме. Большинство практикантов – жители Кодинска, многие бывали на ГЭС на экскурсиях и заранее планировали практику на станции.

Большинство практикантов – будущие инженеры и менеджеры, изучающие энергетику и электротехнику, промышленное и  гражданское строительство, экономику предприятий и организаций, обслуживание машин и оборудования. Впервые в 2022 году практику прошли будущие специалисты по ремонту автомобилей и гостиничному делу. В соответствии с профилем подготовки студенты были распределены в Электротехнический цех, Турбинный и Гидротехнический цеха, Автотранспортный участок, Планово-бюджетный отдел и другие подразделения Общества.

Сроки прохождения практики составляют от двух недель до двух месяцев, но независимо от продолжительности для всех практикантов она начинается с вводного инструктажа по охране труда, противопожарного инструктажа  и первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте. Специалисты-наставники, подготовившие многих вновь принятых в Общество сотрудников и практикантов, передают студентам опыт и практические навыки работы на современном оборудовании, в реальных условиях одной из самых производительных ГЭС страны.

Богучанская ГЭС проводит активную кадровую политику: на станции идет постоянный процесс повышения квалификации сотрудников и работа с внутренним кадровым резервом, ведется подбор специалистов на замещение вакантных должностей. Хотя для большинства студентов практика проходит после 2 или 3 курса, руководители подразделений приглашают лучших из них после окончания вуза или техникума работать на ГЭС.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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