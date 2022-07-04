В Красноярске 35-летний уроженец Нигерии пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Красноярске уроженца Нигерии, обвиняемого в мошенничестве, ждет суд. Мужчина получил от красноярки свыше 4,7 млн рублей.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, все началось с того, что летом прошлого года красноярка написала под постом одного британского актера комментарий. Спустя какое-то время от имени артиста женщине написал неизвестный и заявил, что отправил ей посылку с подарками. После этого с потерпевшей связался «курьер», сообщивший о 600 тыс долларов в посылке и необходимости оплаты пошлин, а также налогов.

В результате женщина оформила залог на квартиру для того, чтобы отправить средства на указанный злоумышленником счет. Сотрудник банка рекомендовал красноярке не переводить деньги, так как по счету проводятся сомнительные операции. «Курьер», узнав об этом, указал другой номер, на который пострадавшая все-таки перевела средства.

Осенью женщине пришло еще одно требование о переводе средств, однако жительница Красноярка осознала, что стала жертвой обмана. Таким образом, потерпевшая перевела злоумышленнику свыше 4,7 млн рублей. Впоследствии выяснилось, что подозреваемым стал 35-летний уроженец Нигерии, который находился в Московской области и был этапирован в Красноярск. Как выяснили следователи, по просьбе знакомого злоумышленник получал деньги для передачи курьерам, забирая 10% от переведенной суммы. На данный момент уголовное дело передано в суд для принятия решения.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко