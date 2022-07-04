В Красноярске частично закрыли проезд по мосту через Качу до 30 июля

В Красноярске на месяц будет частично закрыт проезд для автотранспорта по мостовому сооружению, пролегающему через Качу рядом со зданием на Брянской, 280 а. Как заявили в администрации города, ограничения ввели в связи с тем, что мосту требуется ремонт. Также специалистам следует провести переустройство инженерных сетей.Таким образом, на мосту в районе здания на Брянской, 280 а на месяц будут закрыты две полосы движения в направлении к улице 2-я Озерная.

Кроме того, дорогу сузят на двух участках на Брянской – от здания №282/1 до №280 а и на участке от здания №142 до №280 а. Добавим, что ограничения снимут 30 июля после 20:00.

Фото: © РИА Новости / Игорь Агеенко