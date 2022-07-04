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Организаторы рассказали красноярцам, что взять с собой на «МИР Сибири»

Главная Общество
Красноярск
09:15 4 Июля 2022
фестиваль, праздник, музыкант, в красноярском крае
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Через несколько дней в Красноярском крае стартует фестиваль «МИР Сибири», который будет проходить с 7 по 10 июля. В преддверии фестиваля организаторы сделали небольшую памятку для гостей, которая поможет комфортно провести время.

Во-первых, гостям фестиваля необходимо взять с собой средства от насекомых, так фестиваль будет проходить за городом. Во-вторых, следует взять с собой аптечку, крем от солнца и головной убор. Также необходимо взять коврик для занятий на свежем воздухе. Кроме того, не стоит забывать о теплых вещах, куртке и дождевике. Для ночевки в кемпинге следует взять с собой палатку, спальник и каремат. Не стоит забывать о зарядке для гаджетов. Также организаторы заявили, что на фестиваль «МИР Сибири» не следует брать с собой алкогольные напитки. Добавим, что гостей мероприятия просят не брать питомцев, так как они могут испугаться большого числа людей и громких звуков. Ознакомиться с полным списком того, что нельзя проносить на фестиваль, можно перейдя по ссылке


Фото: © vk.com/mirsibiri

 

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