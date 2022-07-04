4 июля
Красноярск
погода +15 °C
53.77
 
€ 56.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жители Красноярска выбрали имя для кенгуренка из «Роева ручья»

Главная Общество
Красноярск
08:55 4 Июля 2022
животные, зоопарк, красноярск, жители
версия для печати Ico_print

Жители Красноярска приняли активное участие в голосовании, в котором было необходимо выбрать имя для детеныша кенгуру. На протяжении двух недель красноярцы голосовали и все-таки выбрали имя для кенгуренка из «Роева ручья».

Жители Красноярска выбрали имя для кенгуренка из «Роева ручья»

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, в результате голосования победило имя Клепа. Отметим, что в общей сложности в голосовании приняли участие 1608 красноярцев. Также в «Роевом ручье» рассказали, что Клепа довольно-таки заметно подрост и уже третий день не вмещается в мамину сумку.

Фото: © t.me/roev_ruchey

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Украине погиб старший матрос из Красноярского края

На Украине погиб старший матрос из Красноярского края

4 Июля 2022 г.
На спецоперацию житель Ачинска отправился из Владивостока
Новости Красноярска: Елена Пензина поздравила многодетную приемную семью с наступающим Днем семьи, любви и верности

Елена Пензина поздравила многодетную приемную семью с наступающим Днем семьи, любви и верности

4 Июля 2022 г.
Елена Евгеньевна не первый год дружит с семьей
Новости Красноярска: Красноярский боксер Александр Хохлов стал сильнейшим на турнире «Матч ТВ Кубок Победы»

Красноярский боксер Александр Хохлов стал сильнейшим на турнире «Матч ТВ Кубок Победы»

4 Июля 2022 г.
Состязания проходили в Казани
Новости Красноярска: В Красноярске нашли пропавшего 7-летнего мальчика

В Красноярске нашли пропавшего 7-летнего мальчика

4 Июля 2022 г.
Ребенок найден живым и здоровым
Новости Красноярска: 2 человека утонули в водоемах Красноярского края за минувшие сутки

2 человека утонули в водоемах Красноярского края за минувшие сутки

4 Июля 2022 г.
Оба погибших оказались мужчинами
Новости Красноярска: В Красноярске парк на Каменке закрыли для масштабного благоустройства

В Красноярске парк на Каменке закрыли для масштабного благоустройства

4 Июля 2022 г.
Благоустройство парка планируют завершить в следующем году
Новости компаний
01/07
Кроме шашлыка: что из еды взять на природу?
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на правобережье продолжаются работы по благоустройству променада

В Красноярске на правобережье продолжаются работы по благоустройству променада

29 Июня 2022 г.
На данный момент работы продолжаются на участке от сквера до ул. Малаховской
Новости Красноярска: Участникам драк на Южном рынке Красноярска запретили въезд в Россию до 2099 года

Участникам драк на Южном рынке Красноярска запретили въезд в Россию до 2099 года

2 Июля 2022 г.
Сейчас им грозит депортация
Новости Красноярска: Житель Богучанского района не сообщил о смерти отца и получал три года за него пенсию

Житель Богучанского района не сообщил о смерти отца и получал три года за него пенсию

30 Июня 2022 г.
За эти годы он похитил более 500 тыс. рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru