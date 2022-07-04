Жители Красноярска выбрали имя для кенгуренка из «Роева ручья»

Жители Красноярска приняли активное участие в голосовании, в котором было необходимо выбрать имя для детеныша кенгуру. На протяжении двух недель красноярцы голосовали и все-таки выбрали имя для кенгуренка из «Роева ручья».

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, в результате голосования победило имя Клепа. Отметим, что в общей сложности в голосовании приняли участие 1608 красноярцев. Также в «Роевом ручье» рассказали, что Клепа довольно-таки заметно подрост и уже третий день не вмещается в мамину сумку.

Фото: © t.me/roev_ruchey