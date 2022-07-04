Изменения в расписание некоторых пригородных поездов Красноярской магистрали будут внесены в июле в связи с ремонтными работами

На Красноярской дороге продолжается масштабная ремонтно-путевая кампания, на сегодняшний день работы ведутся на 16 участках магистрали в Красноярском крае, республике Хакасии и Кемеровской области. В связи с этим в июле продолжится внесение изменений в расписание пригородных поездов.

В Красноярском крае они коснутся электричек, курсирующих как на популярных «дачных» маршрутах пригородной зоны Красноярска, охватывающих станции Базаиха, Красноярск Северный, Зеледеево, Кемчуг, Зыково, Камарчага, так и востребованных «дальних» рейсов – до Уяра, Иланского, Ачинска, Боготола.

В Хакасии и Кемеровской области возможны изменения в расписании пригородных поездов Абакан – Кошурниково, Междуреченск – Лужба, Междуреченск – Бискамжа.

Также возможны временные отмены остановок на пригородных платформах, попадающих в зону активных ремонтных работ. Так, с 1 июля некоторые поезда западного направления не будут останавливаться на платформе Клубничная.

Отметим, работы по ремонту железнодорожной инфраструктуры проводятся в период с апреля по ноябрь и направлены на обеспечение безопасности движения поездов, а также уровня комфорта для пассажиров.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД