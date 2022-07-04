Музыкальная школа Енисейска получила новые гусли

Детская музыкальная школа Енисейска получила новые музыкальные инструменты. Ученики смогут их опробовать в сентябре.

«Это очередная радость и счастье для школы. Теперь на многие годы вперёд и у учеников, и у преподавателей появится возможность играть на качественных музыкальных народных инструментах. Уже мечтаем услышать, как с этими замечательными инструментами зазвучит наш оркестр после каникул! Планируем провести концерт-презентацию в ноябре-декабре этого года», – отмечает директор школы Людмила Мытькова.

Ранее в школу привезли три новых фортепиано «Михаил Глинка», а также новую оргтехнику и редкую нотную литературу, которую невозможно найти в обычных книжных магазинах.

Поставка музыкальных инструментов в школы искусств края началась в 2020 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Тогда обновление материально-технической базы тогда получили 14 детских школ искусств и музыкальных школ края.

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