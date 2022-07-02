Как отмечали и отмечают день Ивана Купалы народы, проживающие в Красноярском крае

А вы отмечаете праздник Ивана Купала, дорогие читатели? Даже если сейчас последует отрицательный ответ, после прочтения статьи ваш интерес к этому празднику значительно возрастёт. Ивана Купала отмечают не только восточные славяне, как некоторые ошибочно полагают. Этот праздник есть у многих народов мира, различие состоит лишь в названии и некоторых особенностях, которые привносит каждая культура. Об этих особенностях, а также исторических основах праздника и пойдёт сегодня речь. Йонинес: как празднуют Ивана Купалу литовцы По одной из переписей населения, в Красноярском крае проживают около 3 000 литовцев. Основной народ переехал в регион в 1948-1949 гг., переселение шло до 1952 года. В основном это ссыльные или так называемые спецпереселенцы. Их брали, сажали в вагоны и везли в Сибирь, рассказал Антанас Расюлис, председатель общественной организации Красноярской региональной литовской национально-культурной автономии «ЛИЕТУВА». После реабилитации большинство вернулись на родину. — Так и наша семья здесь оказалась. Родился я в Литве. Мне был годик, когда сослали семью — это был 1948 год, вспоминает Антанас Расюлис. — Сибирь для меня стала второй родиной, хотя исторической родиной всегда считал, считаю и буду считать Литву. Основу питания литовцев составляла ржаная, реже пшеничная мука, ячменная и овсяная крупы, горох, молоко, мясо, картофель. И сегодня сохраняются традиционные блюда из тёртого картофеля с мясной, творожной и другой начинкой, молочные супы (с мукой и крупой или с картофельными клёцками), картофельные блины, картофель с молоком или простоквашей, сыр с тмином. Перенесёмся с вами к празднику Йонинес, который изначально когда-то назывался – Расос, в честь полевой росы. Его отмечают в день летнего солнцестояния, в ночь с 23 на 24 июня - в самый длинный день и самую короткую ночь. Празднование продолжалось до утра. В этот день у литовцев принято поздравлять всех, кто носит имя Йонас и Яня. - Праздник подразумевал, что в эту ночь роса приносит много положительных действий как на природу, так и на людей. Было поверье, что тот, кто в ночной росе поваляется нагой, тот будет здоров. Символом Йонинеса является папоротник, цветок которого все стараются найти, но, конечно, никому не удаётся, — рассказывает наш собеседник. — Как правило, в этот день плетутся зелёные венки. В том месте, где собирается народ, из зелени и цветов сооружают арку, куда заходят празднующие. К концу ритуальных песнопений, хороводов зажигают костёр, возле которого участники должны провести ночь. Устраиваются соревнования по перепрыгиванию через огонь. Лет 10 тому назад, мы совместно с прибалтийскими народами собирались на горе в Академгородке и праздновали вместе этот день. Там зажигали большой костёр, водили хороводы, пели песни на разных языках. Потом наше литовское празднование перенеслось в село Казачинское. Кстати, с 2008 года Йонинес в Литве провозглашён нерабочим днём. "Чужая сторона" стала своей. Как живут латыши в Красноярском крае Латышей в Красноярском крае проживает около 2 500 человек. Было несколько волн переселения. Сначала приезжали ходоки на свободные земли. Ехали в Сибирь на строительство железной дороги. Вторая волна переселений была во время столыпинской аграрной реформы. Тогда в Енисейскую губернию потянулись тысячи переселенцев из Прибалтики. Именно тогда в Ачинском уезде появились деревни Двинка и Ченстаховка, посёлок Варшавский, а также сотни латышских и латгальских хуторов. — Мои предки переехали в 1903 году и в 1906, - рассказывает Клавдия Мухина, председатель Красноярской региональной общественной организации «Латышское национально-культурное общество «Дзинтарс» (Янтарь)». - После Революции, Гражданской войны многие латыши переселялись сюда из Питера, Псковской области. Здесь было, вроде как, поспокойнее. Масштабная выселка была 14 июня 1941 года и 25 марта 1949 года. По доносам, по решению, неблагонадёжных высылали. Когда им разрешили репатриироваться, они в большинстве своём уехали на родину, так как особо не обживались в Сибири, знали, что всё равно вернутся в Латвию. В Сибири остались те, кто переселились при Столыпине, ведь тогда крестьяне-латыши приехали, разработали землю, развели скот и соответственно не могли встать и уехать, бросив всё. Сегодня в нашем обществе мы сохраняем традиции, культуру, национальные блюда наших предков, которые переехали в Сибирь более 100 лет назад. Кстати, блюда очень простые. Люди готовили творог и ели солёный. Я только в Красноярске узнала, что оказывается его едят с сахаром. В основе традиционной пищи - ржаная мука, крупы, горох, бобы, капуста, картофель, конопляное масло, молоко. Картошку отвариваем, едим с солёным творогом. Выпечку с творогом готовим, а также пироги с обжаренным салом. Горох чёрный раньше отваривали и поливали поджаркой с луком. Кто жил на побережье, пекли пироги с рыбой. Также супы молочные с клёцками варили, драники запекали в духовке, потом разрезали их и разогревали в сметане. Хлеб наш латышский - особый: плотный, ржаной, сытный. Он может храниться месяцами. Только в Латвии такой хлеб пекут. На зимние святки мы печём особое печенье с корицей. На Рождество и Новый год подаётся свиная голова с кислой капустой, на Пасху - яйца и студень на Лиго - сыр из творога (круглый сыр символизирует солнце). Традиционные напитки - сбитень из ржаной муки, ячменное пиво, берёзовый сок и квас на его основе. И сегодня у латышей Красноярья, особенно сельчан, популярны такие национальные блюда, как домашние колбаски, тминный сыр, свиной пятачок, особое печенье с перцем и корицей, пирожки со шпеком, домашнее ячменное пиво. Традиции Лиго — Праздник у нас начинается с того, что нужно провести лигование. То есть люди собираются в нарядных одеждах, мы в национальных костюмах, и едем в деревню Красная Заря в Большеулуйский район. Идём по улицам, поём песни, восхваляющие природу. В этот волшебный день нужно собирать травы, они становятся особо полезные. Обязательно заходим в тот двор, где живёт Иван, либо Ивановы дети и исполняем песни. Хозяева угощают сыром, пивом. Далее собираемся на поляне, поём, обязательны народные танцы, проводятся всевозможные мастер-классы. Затем зажигаем костёр и водим хоровод, который символизирует бесконечность, продолжение жизни и прыгаем через него. Взявшись за руки, пара должна прыгнуть через костёр. Если в прыжке влюблённые не отпустят рук, то проживут вместе до конца жизни. Существует и такая примета: в ночь молодёжь ищет цветущий папоротник. Также важно утром обязательно умыться росой - тогда будешь здоров и красив весь год.

Красноярская Эстония: потомки переселенцев о традициях, кушаньях и Яновом дне

В Сибири эстонцы появляются в числе ссыльных поселенцев начиная с 1820-х гг. В скором времени в Минусинском уезде Енисейской губернии создаются первые места компактного проживания эстонцев: лютеранские колонии Верхний Суэтэк и Верхняя Буланка.

По-настоящему массовой миграция становится после завершения строительства Транссиба и проведения столыпинской аграрной реформы.

Отметим, что эстонцы сейчас проживают в Красноярске, Зеленогорске, в Манском, Каратузском, Партизанском и Рыбинском районах.

Сибирским центром земли сету является деревня Хайдак Партизанского района. Здесь сохранились самобытные элементы культуры, языка, фольклора и самосознания сибирских сету. Всё это привлекает в деревню российских и зарубежных учёных.

Традиционная кухня

Основу традиционной пищи составляли ржаной хлеб, каши (главным образом ячменная), похлёбки, овощи (брюква, репа, капуста), рыба, кислое молоко, творожный сыр, мясо (преимущественно свинина), напитки - овсяный кисель, квас, пиво, простокваша. К праздникам выпекали пшеничный хлеб, готовили колбасы, студень.

До сих пор в пищевом рационе сибирских эстонцев встречается жареная свинина и отварной картофель с соусом, маринованная тыква и тушёная капуста, домашние колбаски и ветчина, сыр и пиво.

Янов день по-сибирски

- Янов день у нас празднуют по Грегорианскому календарю на две неделе раньше, чем по Юлианскому. День летнего солнцестояния имеет и христианское и языческое значение, - рассказывает Вера Ойнец, председатель местной общественной организации «Местная эстонская национально-культурная автономия «ЭЭСТИ» (Эстония) города Красноярска». — В Красноярском крае этот праздник сохранился, особенно в деревнях. Например, в Каратузском районе в эстонской деревне Верхний Суэтук, которой более 150 лет. До Янова дня иногда успевали уже накосить немного сена, его хранили для телящихся коров. После Янова дня можно было уже спать на сеновале, на свежем сене. Готовили такие угощения для праздника: творог с зеленью и маслом, сыр, варили яйца и красили их берёзовыми листьями, делали яичное масло, ватрушки, варили ритуальное пиво. Заканчивали все работы в поле, на огороде, мыли и убирали в доме, шили новые летние наряды. Янов день особенный для сбора лекарственных трав. Считалось, что травы и растения в этот день обладают особой силой. Названия многих растений имеют приставку -иван, например, иван-корень, иван-да-марья. Мужчины в этот день делают венки, гирлянды из ветвей рябины или дуба, украшают ими хозяйственные постройки. Женщины в убранство дома добавляют берёзовые и рябиновые веточки – вешают их над дверными проёмами, у кровати, на стол ставят букет полевых цветов. Если воткнутый в щель цветок расцветал, означало счастье, увядший – несчастье. В Янову ночь под окна девушек приносили «любовные берёзки», если сватовскую берёзку вносили в дом, значит, жених пришёлся по душе. Пастухи плели венки из цветов, украшая себя и своё стадо. Обязательна встреча с хозяином и хозяйкой, которая должна сопровождаться подарками и угощениями – женщинам – сыр, мужчинам – пиво. В гости нужно всем приходить с венками – дарить их хозяину и хозяйке. Заходить в ворота – с песнями, хвалить хозяев. Когда придут все «дети Яниса, Яана» (гости) – пора заводить песни и хороводы, славя Яниса. Хороводом нужно обойти дубы, сад, поле, пасеку. Все гости в Янов день обходят усадьбу хозяев, украшают постройки и деревья принесёнными травами и ветвями. После хороводов хозяева отдают дань уважения гостям – угощают их. На столе не должно быть много разносолов, но обязательные – сыр, пиво и закуски, разные пирожки или ватрушки. Если отправлялись на большой костёр, еду брали с собой в корзинках и угощали других. Еда и питие у костра и бросание её в пламя означало жертвоприношение. Далее все направляются провожать солнце. Если позволяет место – то на гору, откуда лучше виден заход солнца. Можно также изготовить солнечные ворота, одни – через которые виден заход солнца, а другие – где виден рассвет. Отсюда и берёт начало легенда о Закате и Заре – о встречающихся лишь раз в году женихе и невесте. Когда солнце заходит, зажигают костёр. Если празднование проходит у водоёма – на воду также запускают плот с зажжённым костром. В Эстонии сохранилась традиция зажигать старые бочки и лодки у моря. В Прибалтике сохранились древние кострища, так называемые Яновы горы. Верили, что огонь очищал, защищал, способствовал здоровью. Дым от костра защищал поля от вредителей. Чем больше костров, тем удачней будет год. Исполняются весёлые шуточные частушки – подтрунивания, обычно между девушками и парнями или мужчинами и женщинами. На рассвете нужно обязательно умыться утренней росой, можно даже голышом изваляться в росе. С песнями дожидаются утра, а самые трудолюбивые девушки и женщины накрывают на стол и готовят завтрак.

Легенды и предания Янова дня

Верили, что чудесный цветок папоротника «сверкал ярче утренней звезды, крутился как колесо, разбрасывал вокруг сверкающие искры, а свет, исходивший из него, освещал всё вокруг, как солнце». Нашедший цветок папоротника должен был стать богатым, мудрым, счастливым, мог открыть любые замки, стать невидимкой. Кто его найдёт, сможет сделать всё, что пожелает. Но найти его очень трудно и опасно, потому что его охраняет целое полчище чертей.

В последнее время поисками таинственного цветка больше стали заниматься молодые юноши и девушки. Таинственность тёмного леса, ожидание и ощущение счастья, соединяет сердца. Выражение «идти на поиски папоротника» обладает романтикой и сегодня, а кто не обрёл ещё возлюбленного, - надежду его найти.

Сказочный цветок папоротника ещё никто не находил, но чудо всегда близко, и в этом его привлекательность.

Существуют народные приметы:

если кукушка после Янова дня долго кукует, то жди длинной и тёплой осени;

если рожь зацветёт до Янова дня, будет хороший год;

обильная роса на Янов день предсказывает хороший урожай;

если до Яна сухая погода, то до Рождества будет сильный мороз;

если на Янов день идёт дождь, то зима будет многоснежной;

мокрый Янов день - жирное Рождество.

У русских же праздник Ивана Купалы начинают отмечать вечером 6 июля, сразу же после захода солнца. Многие традиции с прошлых времён сохранились и до наших дней. Большое количество жителей собираются в компании и празднуют день Ивана Купалы на берегу рек и озёр. В городах же проходят выступления народных коллективов. Люди плетут венки, жгут костры, а также водят хороводы.

Фото: vk.com/dzintars.krsk, vk.com/club17684629