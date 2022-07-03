В Новосибирском зоопарке у пингвинов появилось двое малышей

В Новосибирском зоопарке на свет появились пингвинёнка. Первый птенец вылупился 2 мая у пары Тути и Ковальски, второй 6 мая у пары Руби и Зои.

«Сейчас пингвины весят уже за 2 кг. и едят маленьких рыбок с головой и плавниками», – рассказали в зоопарке.

Посетители могут посмотреть на пингвинят во взрослом вольере. Сейчас они исследуют окружающий мир, но иногда прячутся в норе.

Ранее в Новосибирском зоопарке родились четверо детенышей у гудзонских волчат. Сейчас им уже около двух месяцев.

Фото: пресс-служба новосибирского зоопарка