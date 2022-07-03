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В Ергаках нашли потерявшегося 19-летнего туриста

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Красноярск
10:01 3 Июля 2022
красноярск, мчс, туризм
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Сотрудники МЧС Красноярского края нашли в Ергаках 19-летнего туриста, который отстал от группы. Молодой человек отстал от туристической группы. Как рассказали в пресс-службе ведомства, турист сообщил свои примерные координаты спасателям.

На поиски отправились четверо сотрудников Южного поисково-спасательного отряда МЧС России и полиции. Молодого человека нашли, в медицинской помощи он не нуждается.

С туристической группой, потерявшей парня, провели инструктаж о необходимости регистрации.

Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк

 
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