В Ергаках нашли потерявшегося 19-летнего туриста

Сотрудники МЧС Красноярского края нашли в Ергаках 19-летнего туриста, который отстал от группы. Молодой человек отстал от туристической группы. Как рассказали в пресс-службе ведомства, турист сообщил свои примерные координаты спасателям.

На поиски отправились четверо сотрудников Южного поисково-спасательного отряда МЧС России и полиции. Молодого человека нашли, в медицинской помощи он не нуждается.

С туристической группой, потерявшей парня, провели инструктаж о необходимости регистрации.

Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк