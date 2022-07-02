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В Красноярске до 30 июля ограничили движение на Брянской и Мичурина из-за ремонта мостов

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Красноярск
14:35 2 Июля 2022
дороги, красноярск, общество, движение
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Движение на Брянской и Мичурина ограничили в Красноярске из-за ремонта моста через Качу в районе здания цветочного магазина на ул. Брянская, 280а. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

"Мост очистят от всех покрытий, поднимут и отремонтируют балки и прокладки, - говорится в сообщении. - Также будут восстановлены бетонные элементы, опорные части, гидроизоляция. После этого отремонтируют проезжую часть, деформационные швы, тротуары, а также перила и барьерные ограждения".

Для обеспечения безопасности движение по мосту будет частично ограничено. Так, на проезжей части в районе «Галереи цветов» будут перекрыты две полосы движения по направлению к ул. 2-я Озерная, а на двух участках -- от здания № 282/1 до здания № 280а и на участке от здания № 142  до здания № 280а -- проезжую часть сузят. На период ограничений движение транспорта на мостовом сооружении будет организовано по встречной полосе.

"Пока ограничение планируется до 20:00  часов 30 июля 2022 года, - уточнили в пресс-службе администрации. - Но, возможно, будет продлено".

Кроме этого, будет закрыт для транспорта и из-за работ на путепроводе по ул. Мичурина, где начался ремонт инженерных сетей. Движение транспорта на участке по четной стороне ул. Мичурина от дома по ул. Мичурина, 6 до пересечения с проездом в районе дома № 74 по пр. им. газ. «Красноярский рабочий»  будет организовано по встречной полосе. Такая же ситуация и на участках от ул. Московская до дома по ул. Мичурина, 6 и от дома № 5в до дома № 7 по нечетной стороне ул. Мичурина. По предварительной информации, ремонт также продлится месяц.  

 

Фото:©пресс-служба администрации Красноярска

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