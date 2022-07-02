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Сильные дожди пройдут 2 июля на юге Красноярского края

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Красноярск
09:49 2 Июля 2022
общество, в красноярском крае, непогода, дождь
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Сильные дожди и ливни пообещали накроют сегодня, 2 июля, юг Красноярского края. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

Из-за мокрого дорожного полотна может увеличиться количество аварий.

- Обильное количество осадков и слабая ливневая канализация может стать причиной заторов в городах, - предупредили в ведомстве.

К тому же, по информации регионального МЧС, есть риск риск размыва дорог. В управлении напоминают, что в случае экстренных ситуаций необходимо звонить по номеру 112. 

В Красноярске тоже пройдет дождь, но небольшой. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха составит +22...+24°С,  ветер до 13 м/с.

Фото: ©ГУ МЧС по Красноярскому краю

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