Сильные дожди пройдут 2 июля на юге Красноярского края

Сильные дожди и ливни пообещали накроют сегодня, 2 июля, юг Красноярского края. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

Из-за мокрого дорожного полотна может увеличиться количество аварий.

- Обильное количество осадков и слабая ливневая канализация может стать причиной заторов в городах, - предупредили в ведомстве.

К тому же, по информации регионального МЧС, есть риск риск размыва дорог. В управлении напоминают, что в случае экстренных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

В Красноярске тоже пройдет дождь, но небольшой. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха составит +22...+24°С, ветер до 13 м/с.

Фото: ©ГУ МЧС по Красноярскому краю