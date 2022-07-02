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В Красноярске бюджетникам подняли зарплату на 8,6% с 1 июля

Главная Общество
Красноярск
09:14 2 Июля 2022
красноярск, общество, зарплата, бюджет
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С 1 июля зарплата работников бюджетной сферы в Красноярском крае выросла на 8,6%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь отметил, что в регионе повышение зарплат бюджетникам проводится системно и на регулярной основе. Обычно индексацию проводят осенью и на 4%, в этом году она проведена раньше и сумма её вдвое больше. 

- Эта одна из мер, нацеленных на смягчение последствий санкционного давления на российскую экономику и сохранение уровня жизни населения, - сказал министр.

Зарплата увеличится практически у всех категорий работников бюджетной сферы. в их числе и работники краевых и муниципальных учреждений. Повышение не коснется лишь тех работников, кто получает минимальную заработную плату, это  вахтеры, дворники, сторожа и другой персонал, обеспечивающий деятельность учреждений. Их зарплата уже была увеличена на 8,6%  с 1 января и на 10% с 1 июня текущего года с учетом роста минимального размера оплаты труда.

Всего за три года на повышение зарплаты бюджетникам направят около 30 млрд рублей. В 2022 году эта сумма составит более 6 млрд рублей.

Отметим, что в 2022 году планируемые расходы Красноярского края увеличены на 37 млрд рублей. Из них 34 млрд рублей - это собственные средства краевого бюджета. В новейшей истории Красноярского края эта это самая масштабная корректировка, которая содержит антикризисные меры поддержки отраслей экономики и граждан. Индексация зарплаты бюджетникам вошла в корректировку наряду с финансированием крупных инфраструктурных проектов и увеличением бюджета развития края.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

 
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