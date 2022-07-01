В ОмГУ объединили четыре факультета

В ОмГУ планируют объединить четыре факультета и несколько кафедр. 1 июля прошла встреча, на которой утвердили проект по «оптимизации» университета.

По информации издания «Города55», факультет психологии объединили с экономическим факультетом. Кафедра социальной работы, педагогики и психологии присоединена к кафедре общей и социальной психологии, а кафедра экономической теории и мировой экономики сольётся с кафедрой экономики и финансовой политики.

Исторический факультет объединили с факультетом теологии, создав факультет истории, теологии и мировых культур. Социология теперь будет преподаваться вместе с отечественной историей и политологией. Кафедру физической культуры решили к истфаку пока не присоединять.

Филологический факультет объединили с кафедрой иностранных языков. Кафедра русского языка, славянского и классического языкознания слилась с кафедрой русской и иностранной литературы.

Факультет математики и информационных технологий сольётся с факультетом компьютерных наук. Под объединение попадают кафедра алгебры и математического анализа и кафедра прикладной и вычислительной математики. Помимо этого, сольются кафедра компьютерной математики и программирования и кафедра программного обеспечения и защиты информации. Кафедра кибернетики объединится с кафедрой компьютерных технологий.

На химфаке объединили кафедру органической химии, кафедру аналитической химии и кафедру химической технологии. На факультете физики объединили кафедры экспериментальной физики и радиофизики с кафедрой общей, прикладной и медицинской физики.

Фото: © ngs55.ru / Иван Рейзвих