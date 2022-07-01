Театр Вахтангова привез 5-часовый спектакль «Война и мир» режиссера Римаса Туминаса

В пятницу, 1 июля, в Красноярске в театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского состоится масштабная премьера спектакля «Война и мир». Постановка приурочена к 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова. Спектакль является главным событием фестиваля «Театральный синдром» в Красноярске, организатором которого выступает благотворительный фонд Михаила Прохорова.

Перед премьерой с журналистами пообщались директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, а также исполнители одних из главных ролей.

По словам Кирилла Крока, артисты театра очень рады находиться в Красноярске в завершении своего 101-го театрального сезона с безусловным шлягером в постановке режиссера Римаса Туминаса «Война и мир».

«Четыре показа данного спектакля, думаю, никого в Красноярске не оставят равнодушным, потому что это спектакль-эпопея, спектакль-событие, наиболее актуально отражающий сегодняшнее время. Мы безумно благодарны фонду Михаила Прохорова, который на протяжении многих лет осуществляет такую благотворительную миссию. Мы приезжаем на фестиваль «Театральный синдром» уже в третий раз и меня просто потрясает по-человечески, что фонд Прохорова вкладывает большие средства в приезд огромного коллектива, трех автофур с декорациями и всего того, что позволило бы показать спектакль в Красноярске также, как и в Москве. Также меня удивят цены на билеты, которые стоят от 100 до 1 тысячи рублей. В Москве таких цен нет, потому что у нас нет фонда Михаила Прохорова. Честь и хвала фонду, который ежегодно привозит в Красноярск знаковые культурные события из театральной жизни нашей страны, включая ведущие театральные коллективы», - отметил директор театра имени Евгения Вахтангова.

Продажа билетов на спектакль «Война и мир» в Красноярске стартовала утром 27 апреля, но уже спустя несколько часов все билеты на постановку, которая длится почти 5 часов, были полностью распроданы. Спектакль «Война и мир» настолько многослоен в художественном и философском смысле. Я знаю людей, которые несколько раз его пересматривали и каждый раз открывали для себя что-то новое.

Артист Павел Попов, исполняющий роль Пьера Безухова в постановке «Война и мир», признался, что это его первый опыт игры в спектакле, продолжительность которого составляет 4 часа 45 минут.

«Первый прогон спектакля был 5 часов. Мы старались его ужать и как можно больше сократить, но сократили всего лишь на 15 минут. С точки зрения актерского существования это непростой опыт и Пьера Безухова в спектакле достаточно много. Это тяжело физически и морально, поэтому нужно разогреть организм перед спектаклем и немного посидеть в гримерке, и чуть-чуть выдохнуть, - говорит Попов.

Артист признается, что Пьер в этой постановке - метущийся герой и он постарался как можно больше выразить философию жизни Пьера: начиная с кутежей после приезда в Россию и заканчивая тем, что он становится философом, который как ему кажется понимает смысл жизни.

Исполнитель роли графа Ильи Ростова Сергей Маковецкий рассказал, что его персонаж очень добродушный и веселый человек, которого Лев Николаевич Толстой писал со своего дедушки, который, к слову, был полной его противоположностью.

«Я очень рад, что наш гений Римас Туминас предложил играть спектакль на свободной сцене. Можно было накрутить дыма и огня, а зачем? Серый квадрат сцены, выходит человек и говорит, рассказывая историю. Так гораздо сложнее. Наш режиссер предложил нам в этом спектакле рассказать о главных вещах: жизни, смерти, любви, бессмертной душе и Боге», - подытожил известный артист.

Добавим, что с 1 по 4 июля жителей Красноярска ждет четыре показа спектакля «Война и мир», которые будут проходить в театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского, в рамках «Театрального синдрома».

Фото: предоставлено благотворительным фондом Михаила Прохорова