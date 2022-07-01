В Красноярске состоялся парад судов в честь Дня работников морского и речного флота

1 июня в Красноярске отметили День работников морского и речного флота. В честь этого в акватории Енисея напротив Речного вокзала состоялся парад судов. Шесть теплоходов и четыре баржи прошли в парадном строю под звуки праздничного концерта.

«Сегодня здесь много людей, и это показывает, что Енисей притягивает сердца. Спасибо тем людям, которые осуществляют перевозки по этой великой реке. Это не просто туризм и перевозки людей, это снабжение наших северных территорий жизненно важными грузами на весь год. Именно слаженная работа и портовых сотрудников, и речников в доставке грузов в отдаленные территории позволяет комфортно там проживать. С каждым годом мы будем увеличивать мощность как грузовых, так и пассажирских потоков», – поздравил речников министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Депутат краевого Заксобрания, председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев отметил, что Красноярский край неразрывно связан с рекой Енисей, и сейчас на речное судоходство делаются большие ставки.

«Сегодня меняется логистика в стране, и Енисей приобретает стратегическое значение как транспортный коридор между Транссибирской магистралью и Северном морским путем. Мы будем все больше и больше внимания уделять движению по реке, развивать портовую инфраструктуру. Совместно с компаниями, которые работают на Енисее, мы будем работать плечо к плечу, чтобы в крае развивалось речное судоходство», – сказал Егор Васильев.

Генеральный директор «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф рассказала о проведенных уже в эту навигацию работах.

«Мы прошли первый, самый сложный, весенний этап. Доставили грузы на все притоки Енисея – это Нижняя и Подкаменная Тунгуска, Большая Хета, Сым и Совречка. Это самые трудные участки. Сейчас суда начали работу на магистрали, доставляем грузы до Дудинки, работаем на Ангаре. Работа кипит. Грузов очень много. В эту навигацию мы поставили перед собой высокую планку – 3 млн 400 тысяч тонн, и планируем это выполнить. Идем про графику и даже немного с опережением», – подчеркнула она.

Фото: © пресс-служба Енисейского речного пароходства